Embracer формально завершила приобретение Gearbox
О приобретении компании Gearbox Entertainment, в состав которой входит студия Gearbox Software и недавно сформированное издательство Gearbox Publishing, представители холдинга Embracer Group сообщили ещё в начале февраля. Но подобные приобретения — это не то же самое, что купить помидоров на рынке, поэтому на составление всех документов и проведение юридических процедур нужно время.
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И вот, несколько часов назад представители Embracer сообщили о завершении процедуры, так что отныне Gearbox уже фактически принадлежит данному крупному холдингу. Обе компании рады сотрудничеству. Глава Gearbox Рэнди Питчфорд отмечает, что перед компанией открываются новые захватывающие возможности, и разработчики уже трудятся над проектом в новой франшизе, а также будут продолжать развивать свои имеющиеся серии. Иными словами, становление частью Embracer для Gearbox — это не конец, а только начало.
Последнее время в игровой индустрии наблюдается целая череда слияний и поглощений. По всей видимости, состоять в одном большом и обеспеченном ресурсами коллективе гораздо удобнее и продуктивнее, чем пытаться выживать самостоятельно.
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