Холдинг Embracer Group объявил об объединении с Gearbox
Неугомонный холдинг Embracer Group, в состав которого входят THQ Nordic, Koch Media, Saber Interactive и другие компании вместе со всеми своими подопечными студиями и игровыми франшизами, продолжает расширяться. Сегодня руководство Embracer объявило о начале процедуры слияния с The Gearbox Entertainment Company. Сумма сделки может составить до 1,3 млрд долларов, из которых 363 миллиона холдинг заплатит сразу, а оставшиеся выплаты «растянет» на шесть лет, но только при условии, что Gearbox удастся достичь поставленных перед ней целей; проще говоря, бонус, или премия.
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Основатель и руководитель Gearbox Рэнди Питчфорд останется на своей позиции. Сотрудничество с Gearbox необходимо Embracer в первую очередь как своеобразная платформа для дальнейших слияний и покупок коллективов разработчиков на территории Северной Америки. В общем, оказалось, что ненасытный холдинг пока только закусывает.
Параллельно Embracer объявила о покупке компании Aspyr Media, специализирующейся на портировании игр на разные платформы, а также о слиянии с Easybrain Limited, занимающейся производством игр для мобильных устройств. Эти две сделки обошлись Embracer в 100 млн (плюс возможный бонус в 350 млн) и 640 млн долларов соответственно.
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Возвращаясь к теме Gearbox, напомним, что компания была основана в феврале 1999 года, и её первыми проектами стали дополнения Opposing Force, Blue Shift и Decay для Half-Life. Впоследствии компания сотрудничала с Microsoft и Ubisoft, а в 2009 году получила мировую известность после выпуска лутер-шутера Borderlands. Третья часть данной франшизы вышла в 2019 году и получила высокие оценки прессы и конечных игроков. Несколько лет назад компания открыла своё издательское крыло Gearbox Publishing, перестав тем самым заниматься исключительно разработкой игр.
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