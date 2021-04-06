Ace Combat 7 Skies Unknown вышла больше двух лет назад, но поддержка игры дополнительным контентом ещё даже не думает сворачиваться. Так, несколько часов назад издательство Bandai Namco представило для проекта свежее обновление под незамысловатым названием Experimental Aircraft Series. Как нетрудно догадаться, аддон добавит в игру экспериментальные военные самолёты.

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Всего их будет три: F-15 S/MTD, FB-22 Strike Raptor и F16-XL. Помимо трёх самолётов в состав дополнения также войдут новые облики для уже имеющихся «птичек». Дополнение должно выйти до конца весны, но точной датой выхода ни разработчики, ни издатель пока не делятся.

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Напомним, что Ace Combat 7 Skies Unknown появилась на свет в феврале 2019 года, и по состоянию на начало года текущего разошлась 2,5-миллионным тиражом. Вряд ли с того момента статистика претерпела значительные изменения, иначе Bandai Namco бы уже во всеуслышание об этом сообщила.