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Продажи Ace Combat 7 Skies Unknown перевалили за 2,5 млн копий

Плюс полмиллиона за полгода.
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С момента выхода авиасима Ace Combat 7 Skies Unknown прошло без малого два года, и издательство Bandai Namco решило отметить наступающий «день рождения» проекта свежей публикацией о количестве его проданных копий. По состоянию на сегодняшний день, тираж игры преодолел отметку в 2,5 миллиона копий.

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Примечательно, что всего полгода назад этот показатель составлял ровно два миллиона копий; иными словами, игра пусть и медленно, но всё же обретает новую аудиторию.

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В дополнение к данной новости Bandai Namco анонсировала второе юбилейное обновление, посвящённое 25-летию франшизы Ace Combat. Герой новости получит по десять новых обликов и самолётных эмблем уже завтра, 19 января.

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bandai namco ace combat 7 skies unknown
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