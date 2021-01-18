Продажи Ace Combat 7 Skies Unknown перевалили за 2,5 млн копий
С момента выхода авиасима Ace Combat 7 Skies Unknown прошло без малого два года, и издательство Bandai Namco решило отметить наступающий «день рождения» проекта свежей публикацией о количестве его проданных копий. По состоянию на сегодняшний день, тираж игры преодолел отметку в 2,5 миллиона копий.
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Примечательно, что всего полгода назад этот показатель составлял ровно два миллиона копий; иными словами, игра пусть и медленно, но всё же обретает новую аудиторию.
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В дополнение к данной новости Bandai Namco анонсировала второе юбилейное обновление, посвящённое 25-летию франшизы Ace Combat. Герой новости получит по десять новых обликов и самолётных эмблем уже завтра, 19 января.
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