Ubisoft планирует поддерживать Assassin’s Creed Valhalla контентом дольше, чем Odyssey
На данный момент поддержка контентом игры Assassin’s Creed Valhalla разочаровывает её покупателей. На популярном форуме Reddit отдельные пользователи заметили, что предыдущий проект серии, Odyssey, со старта получал больше «плюшек», а у Assassin’s Creed про викингов пока только пухнет внутриигровой магазин, о сюжетных DLC пока говорить не приходится.
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Ubisoft не стала прямо отвечать завсегдатаям Reddit, но зато раскрыла планы по выпуску контента своим инвесторам в итоговом финансовом отчёте. Если коротко, то всё хорошо — нового контента будет много, компания собирается поддерживать Valhalla больше и дольше чем Odyssey.
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По такому случаю у нас имеется картинка с дорожной картой по выпуску DLC для свежей Assassin’s Creed. Для Valhalla готовятся пара сюжетных и очень больших обновлений, а в ближайшем будущем в клиенте игры появится River Raid — небольшое обновление со стандартной активностью. Если говорить про бесплатный контент, то он тоже будет выходить — запланировано не менее четырёх небольших DLC.
Напомним, Assassin’s Creed Valhalla поступила в продажу 10 ноября на PC, Xbox One и PlayStation 4 и Xbox Series X, чуть позже она также вышла и на PlayStation 5.
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