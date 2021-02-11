На данный момент поддержка контентом игры Assassin’s Creed Valhalla разочаровывает её покупателей. На популярном форуме Reddit отдельные пользователи заметили, что предыдущий проект серии, Odyssey, со старта получал больше «плюшек», а у Assassin’s Creed про викингов пока только пухнет внутриигровой магазин, о сюжетных DLC пока говорить не приходится.

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Ubisoft не стала прямо отвечать завсегдатаям Reddit, но зато раскрыла планы по выпуску контента своим инвесторам в итоговом финансовом отчёте. Если коротко, то всё хорошо — нового контента будет много, компания собирается поддерживать Valhalla больше и дольше чем Odyssey.

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По такому случаю у нас имеется картинка с дорожной картой по выпуску DLC для свежей Assassin’s Creed. Для Valhalla готовятся пара сюжетных и очень больших обновлений, а в ближайшем будущем в клиенте игры появится River Raid — небольшое обновление со стандартной активностью. Если говорить про бесплатный контент, то он тоже будет выходить — запланировано не менее четырёх небольших DLC.

Напомним, Assassin’s Creed Valhalla поступила в продажу 10 ноября на PC, Xbox One и PlayStation 4 и Xbox Series X, чуть позже она также вышла и на PlayStation 5.