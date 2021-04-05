Atomic Heart сейчас является одним из самых ожидаемых проектов отечественной игростроительной промышленности, поэтому не стоит удивляться повышенному интересу ко всему, что с ним связано. Тем более, что сегодняшний инфоповод более чем достойный: несколько часов назад на просторах YouTube появился выглядящий вполне официальным 20-минутный видеоролик с прохождением данного проекта про альтернативный, научно-фантастический Советский Союз.

реклама

анонсы и реклама Rocket Lake в Compeo.ru i5 11600K в Ситилинке RTX 3070 в Compeo дешевле чем везде Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены -30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь Много RTX 6700XT поступило в продажу

В нижеуказанном видео происходит много как типичных для шутера, так и откровенно забавных, а порой и мистических событий. Главный герой бродит по локации, использует удивительного вида оружие, взаимодействует с окружением, в том числе залпом выпивает банку сгущённого молока. Встречает усатых роботов-андроидов, отбивается от созданий из параллельного мира… В общем, безумия на экране происходит довольно много, ну а хорошо это или плохо — вопрос предпочтений, а о вкусах, как известно, не спорят.

реклама

К сожалению, у Atomic Heart пока нет даже приблизительных сроков выхода, но недавно оптимистично настроенные граждане разглядели (вернее, расслышали) в одном из свежих видео по игре намёк на июньский релиз.