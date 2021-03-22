В посвящённом фоторежиму ролике Atomic Heart про альтернативный СССР нашли намёк на дату выхода проекта
На научно-фантастический проект Atomic Heart сейчас возлагаются большие надежды среди геймеров, радеющих за отечественную игровую промышленность. Да и сами разработчики из Mundfish поступают грамотно, и профессионально отмеренными порциями снабжают нас свежей информацией об игре. Сегодня, например, авторы проекта опубликовали видеоролик, посвящённый богатым возможностям фоторежима, которым последнее время снаряжают все уважающие себя проекты.
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Хотя возможность остановить мгновение и сделать шикарный снимок, конечно, важна, но далеко не всем и не всегда. Гораздо важнее другое: похоже, Mundfish дала настолько «толстый», что даже «тонкий» намёк на дату выхода Atomic Heart. Если смотреть видеоролик со звуком, то можно услышать, как советский диктор традиционно уверенным приятным голосом говорит о том, что «в ночь с 12 на 13 июня пройдёт всесоюзная процедура полимерной вакцинации», после чего в понедельник все граждане Советского Союза проснутся «в совершенно новом мире».
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Игроки предположили, что таким способом разработчики огласили нам дату выхода проекта. 12 и 13 июня в этом году будут в субботу и воскресенье соответственно, но вряд ли игра выйдет в ночь с субботы на воскресенье — в игропроме так не принято — поэтому предположим, что релиз состоится днём позже — 14 июня.
Как бы то ни было, на данном этапе это лишь пользовательские догадки. Официально даже приблизительных сроков выхода у Atomic Heart пока нет.
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