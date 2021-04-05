Monster Hunter Rise продолжает демонстрировать достойные регулярного упоминания продажи. Сегодня Capcom сообщила о преодолении своим новым проектом отметки в пять миллионов реализованных экземпляров. Добиться данного результата удалось за полторы недели — релиз Monster Hunter Rise состоялся 26 марта — и всего на одной платформе: гибридной консоли Nintendo Switch.

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Capcom заботливо уточняет, что в вышеуказанных пяти миллионах копий учтены как цифровые, так и физические продажи, но, принимая во внимание текущие условия, рискнём предположить, что подавляющее большинство из них всё же были оформлены «в цифре».

Стоит напомнить, что Monster Hunter Rise будет Switch-эксклюзивом лишь временно: в следующем году Capcom обязательно выпустит PC-версию проекта.