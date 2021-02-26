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Monster Hunter Rise заглянет на PC, но лишь в следующем году

World всё-таки оказалась очень популярна.
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В настоящее время Monster Hunter Rise готовится к выходу на Nintendo Switch: многие полагали, что игра сохранит статус эксклюзива для этой гибридной консоли, но всё-таки тайком надеялись на то, что Capcom прислушается к просьбам игроков и выпустит проект на PC. Сегодня представители компании в беседе с изданием IGN подтвердили смелые надежды игроков и сообщили о том, что Monster Hunter Rise действительно планируется к выходу на PC.

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Как уточнила Capcom, она прислушалась к просьбам PC-сообщество, которое уже делом доказало свою любовь к франшизе Monster Hunter с выходом World. Что касается Monster Hunter Rise, то хоть проект и выйдет на компьютерах, но произойдёт это ещё сравнительно нескоро: подготовить соответствующую версию планируют к началу 2022 года.

До выхода же Switch-версии остался ровно месяц: запуск назначен на 26 марта.

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