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Суд в Москве оштрафовал Twitter на 8,9 миллиона рублей за систематические отказы удалять противоправный контент

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Социальную сеть Twitter оштрафовали на 8,9 миллиона рублей за «систематические отказы её администрации удалять противоправный контент». Об этом пишет издание «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда Москвы. Так, Роскомнадзор составил на компанию три протокола, по которым вынесены штрафы на 3,2+3,3+2,4 миллиона. Twitter даётся 60 дней на оплату штрафов с момента вступления решения в силу.

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Напомним, с 10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter, угрожая сервису полной блокировкой. Причина для таких действий всё та же — требование удалить противоправный контент. РКН за всё время направил в адрес соцсети 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении ссылок и публикаций. Twitter не успевает оперативно отрабатывать по всем предписаниям в полном объёме. В середине месяца стало известно, что Роскомнадзор отметил, что темпы работы Twitter с запрещённым контентом не удовлетворяют ведомство.

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Jameson
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