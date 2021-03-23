После всех претензий со стороны Роскомнадзора по отношению к Twitter последнему было отведён ровно месяц на удаление всего запрещённого контента. Ведомство подкрепило серьёзность своих намерений, замедлив скорость работы сервиса на территории России.

реклама

анонсы и реклама Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Сегодня РКН на своём официальном канале в Telegram дал понять, что после принятия 10 марта мер по замедлению трафика темпы удаления запрещённой информации остаются неудовлетворительными. Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в Twitter. Кроме того, представители Роскомнадзора с сожалением отметили, что появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков.

Роскомнадзор в своём заявлении дал понять, что будет настаивать на полном и скорейшем удалении Twitter запрещённой и опасной для детей информации. Если сервис это не успеет сделать за отведённое время, то ему грозит полная блокировка на территории Российской Федерации.