Роскомнадзор: темпы удаления запрещённой информации в Twitter остаются неудовлетворительными
После всех претензий со стороны Роскомнадзора по отношению к Twitter последнему было отведён ровно месяц на удаление всего запрещённого контента. Ведомство подкрепило серьёзность своих намерений, замедлив скорость работы сервиса на территории России.
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Сегодня РКН на своём официальном канале в Telegram дал понять, что после принятия 10 марта мер по замедлению трафика темпы удаления запрещённой информации остаются неудовлетворительными. Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в Twitter. Кроме того, представители Роскомнадзора с сожалением отметили, что появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков.
Роскомнадзор в своём заявлении дал понять, что будет настаивать на полном и скорейшем удалении Twitter запрещённой и опасной для детей информации. Если сервис это не успеет сделать за отведённое время, то ему грозит полная блокировка на территории Российской Федерации.
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