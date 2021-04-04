В середине этой недели The Binding of Isaac Rebirth получила долгожданное дополнение Repentance. Аддон сразу же получил запредельные пользовательские оценки, и было логично предположить, что и «взрывной» рост «онлайна» будет обеспечен. Так оно и произошло: пиковым показателем одновременного «онлайна» игры за последние 24 часа стали 61 272 пользователя. Для сравнения, пять с половиной лет назад — в конце октября 2015 года, когда для игры вышло дополнение Afterbirth — в неё одновременно играли почти 70 тысяч человек.

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Стоит напомнить, что много лет находившееся в разработке дополнение Repentance по объёму контента тянет на полноценный сиквел The Binding of Isaac Rebirth. Всего в дополнении появляются сотня новых врагов, десятки боссов, свыше сотни различных предметов и тысячи «комнат».

Примечательно то, что высокий «онлайн» проекта стабильно держится на протяжении нескольких дней. В прошлый раз, когда вышел аддон Afterbirth, массовая заинтересованность пользователей в игре иссякла спустя буквально за полмесяца. Повторится ли история и с Repentance — будем смотреть.