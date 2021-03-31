Дополнение Repentance для The Binding of Isaac Rebirth уже вышло и получило высоченные пользовательские оценки
Как и следовало ожидать, сегодня, 31 декабря, разработчики The Binding of Isaac Rebirth открыли доступ к огромному дополнению под названием Repentance, объём нововведений которого столь велик, что вполне может зайти за полноценную новую игру-сиквел.
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Напомним, что в дополнении Repentance игроков ждёт новая сюжетная линия, свыше сотни новых противников, сотня новых предметов, дополнительные боссы, новые персонажи, а также многочисленные испытания и связанные с их прохождением достижения.
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С момента выхода аддон уже получил свыше 1 200 пользовательских отзывов, 94 % из которых — положительные. Впрочем, иного от разработчиков из Nicalis никто и не ожидал.
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