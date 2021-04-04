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Пауза только для «зелёных»: игроки в Outriders с видеокартами NVIDIA нашли способ остановить игру

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Для поклонников Outriders не секрет, что игра не позволяет поставить процесс на паузу, чтобы, например, отойти покушать, даже в том случае, если вы играете один. Проект будет продолжать работать в фоновом режиме, что не только создаёт избыточную нагрузку на компьютер тогда, когда это не нужно, но и повышает риск быть убитым во время своего отсутствия.

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Впрочем, один из фанатов игры, скрывающийся на Reddit под псевдонимом Aced-Bread, оказался изобретательным, и методом проб и ошибок пришёл к выводу, что обладатели графических ускорителей от NVIDIA всё же могут поставить Outriders на импровизированную паузу. Для этого необходимо воспользоваться фоторежимом Ansel, идущим в комплекте с приложением GeForce Experience. По умолчанию функция активируется нажатием клавиш Alt+F2.

Напомним, Outriders вышла в свет первого апреля, и из-за неожиданно высокого спроса серверы проекта не справились с нагрузкой, что привело к проблемам с соединением и даже к падениям производительности по сравнению с доступной ранее демоверсией проекта. Разработчики в курсе имеющихся технических проблем, приносят игрокам свои извинения и обещают исправить их так скоро, как это возможно.

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