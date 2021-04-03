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Авторы Outriders извинились за технические проблемы с игрой и обещают решить их в сжатые сроки

Ну, не ожидали разработчики такого ажиотажа. С кем не бывает? Зима вообще всегда приходит неожиданно.
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Практически сразу после выхода Outriders стало известно, что релиз данного проекта в Steam стал самым успешным для издательства Square Enix. По какой-то плохо понятной на фоне колоссальной востребованности демонстрационной версии игры причине, разработчики совместно с издательством не ожидали, что в их творение захотят играть свыше сотни тысяч человек одновременно, и не подготовили сетевую инфраструктуру проекта к такому высокому спросу. Как следствие, Outriders страдает от проблем с подключением к серверам и даже с просадками кадровой частоты.

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Игроки уже «задизлайкали» Outriders на её официальной Steam-страничке, и вот, авторы из студии People Can Fly посчитали своим долгом выйти на связь. Разработчики извинились за доставленные неудобства и сообщили, что они полностью осведомлены о проблемах с серверами и в настоящий момент вместе с партнёрами из Square Enix трудятся над их скорейшим решением.

Девелоперы напоминают, что трудились над Outriders на протяжении пяти лет, и просят пользователей судить об игре не по техническим огрехам, а по её сути. В People Can Fly ценят столь высокий спрос на своё творение и надеются, что все желающие смогут отправиться в Инок [прим. ред.: Инок — планета, являющаяся местом действия Outriders] уже в ближайшее время.

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square enix people can fly outriders
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