Хотя основатели Frost Giant Studios, состоящей из уставших бороться с руководством Blizzard Entertainment разработчиков, в прошлом году и объявили о создании своего коллектива и о производстве стратегий в реальном времени как цели его существования, никакой конкретной информацией с игровым сообществом они не поделились. К счастью для стратегов, на днях руководители Frost Giant Studios побеседовали с журналистами издания OP Attack и поделились ключевой базовой информацией о своём проекте.

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Поскольку основатели и некоторые рядовые разработчики Frost Giant являются бывшими сотрудниками Blizzard, журналист издания Элла Эври поинтересовалась, чем вдохновляются разработчики при создании нового проекта. Ответ вышел закономерным: как пояснил Тим Мортен, занимавшийся, в частности, продюсированием StarCraft II Legacy of the Void, идеей Frost Giant является то, чтобы новая игра ощущалась как эволюционное развитие стратегий от Blizzard: проект будет оригинальным, но в нём будет прослеживаться влияние таких стратегий, как StarCraft II, Warcraft III и StarCraft Broodwar.

При этом, как поясняет Мортен, разработчики хотят, чтобы их новый проект отличался от вышеперечисленных так же, как они сами отличаются друг от друга.

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К сожалению, показать девелоперам пока нечего, поскольку студия была основана всего несколько месяцев назад, однако на производство их первого проекта уже удалось собрать без малого $10 млн. На данный момент новинка создаётся исключительно для PC, поскольку руководство Frost Giant лучше многих понимает, что играть в стратегии в реальном времени на геймпадах — сомнительное удовольствие.