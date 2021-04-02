Несмотря на технические проблемы, старт Outriders в Steam стал самым успешным для Square Enix
Ещё вчера, в момент запуска Outriders в Steam стало очевидно, что проект ждёт рекордный показатель «онлайна» среди проектов от издательства Square Enix. Так и произошло: как передаёт портал SteamDB, пятнадцать часов назад пиковое число игроков в Outriders составило 111 953 человека.
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Хоть это и абсолютный рекорд для проекта, издателем которого выступила компания Square Enix, нельзя не отметить тот факт, что результат мог бы быть выше. Дело в том, что многие пользователи жалуются на скверную оптимизацию и неготовность серверов игры к столь большому наплыву игроков. По сообщениям игроков, Outriders «фризит» и в целом встречает неприемлемым показателем фреймрейта.
На момент написания данной заметки средний пользовательский рейтинг Outriders в Steam составлял 61 %, что можно трактовать однозначно: с покупкой нужно подождать.
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