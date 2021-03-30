GeForce RTX 3080 прописалась в обновлённых системных требованиях Outriders
В середине января разработчики из People Can Fly представили предварительные системные требования своего кооперативного боевика Outriders. На тот момент были известны минимальные и рекомендованные требования, и вот, теперь, за пару дней до релиза, авторы соизволили опубликовать и «оптимальные» («ультра») требования. Финальные требования Outriders к компьютерному железу в целом подросли, но подробнее об этом ниже.
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Минимальные требования (низкие настройки качества, разрешение 720p, 60 кадров в секунду):
- процессор Intel Core i5-3470 или AMD FX-8350;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti или AMD Radeon R9 270X;
- 70 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные требования (высокие настройки качества, разрешение 1080p, 60 кадров в секунду):
- процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 5 2600X (было AMD Ryzen 5 1600);
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56 (было NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480);
- 70 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
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Ультра-требования (очень высокие настройки качества, разрешение 4K, 60 кадров в секунду):
- процессор: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 3700X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800XT;
- 70 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Релиз Outriders уже 1 апреля.
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