В середине января разработчики из People Can Fly представили предварительные системные требования своего кооперативного боевика Outriders. На тот момент были известны минимальные и рекомендованные требования, и вот, теперь, за пару дней до релиза, авторы соизволили опубликовать и «оптимальные» («ультра») требования. Финальные требования Outriders к компьютерному железу в целом подросли, но подробнее об этом ниже.

реклама

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Минимальные требования (низкие настройки качества, разрешение 720p, 60 кадров в секунду):

процессор Intel Core i5-3470 или AMD FX-8350;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti или AMD Radeon R9 270X;

70 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования (высокие настройки качества, разрешение 1080p, 60 кадров в секунду):

процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 5 2600X (было AMD Ryzen 5 1600) ;

; 16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56 (было NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480) ;

; 70 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

реклама

Ультра-требования (очень высокие настройки качества, разрешение 4K, 60 кадров в секунду):

процессор: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 3700X;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800XT;

70 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Релиз Outriders уже 1 апреля.