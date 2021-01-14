Несмотря на то, что релиз кооперативного боевика Outriders от студии People Can Fly был отложен до первого апреля, разработчики всё же решили заблаговременно известить сообщество о системных требованиях PC-версии проекта и рассказать о её (PC-версии) особенностях. Видеоролик получился довольно продолжительным — больше шести минут — так что посмотреть есть, на что.

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Для начала системные требования. Разработчики разделили их на три категории, однако пока готовы сообщить лишь минимальные и рекомендованные: проверка «ультра»-требований ещё не закончилась. Так что пойдём по порядку. Минимальные требования (низкие настройки качества, разрешение 720p, 60 кадров в секунду):

процессор: Intel Core i5-3470 или AMD FX-8350;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti или AMD Radeon R9 270X;

DirectX 11;

70 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

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Рекомендованные требования (высокие настройки качества, разрешение 1080p, 60 кадров в секунду):

процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 5 1600;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480;

DirectX 12;

70 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

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PC-версия Outriders порадует возможностью полностью перенастраивать клавиши, «химичить» с параметрами графики, поддержкой большинства современных геймпадов, кастомизируемым интерфейсом, функцией кроссплатформенной игры и кроссплатформенными сохранениями в пределах одной экосистемы, поддержкой ультраширокоформатных мониторов, «умного» сглаживания NVIDIA DLSS, а также технологии NVIDIA Ansel.