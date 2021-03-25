Компания Sega анонсировала ремастер-версию стратегии Total War: Rome, за разработку которой изначально отвечала Creative Assembly. По случаю анонса обновлённой игры был выпущен специальный трейлер. Созданием Total War: Rome Remastered занимается уже не Creative Assembly, а студия Feral Interactive, которая ранее успела потрудиться над портированием игр от сторонних команд на мобильные устройства и macOS.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Total War: Rome Remastered будет включать в себя не только основную игру, но и дополнения Alexander и Barbarian Invasion. Все покупатели ремастер-версии бесплатно получат оригинальную Rome: Total War Collection. Ремастер-версия стратегии обзаведётся стандартным набором улучшений: подтянутой графикой с улучшенными эффектами погоды, поддержкой высоких разрешений вплоть до 4K и ультрашироких мониторов.

реклама

Если вас заинтересовала Total War: Rome Remastered, то у игры уже имеется собственная страничка в Steam, где её можно предзаказать за 1725 рублей. Впрочем, если у вас во владении имеется оригинальная игра, то ремастер можно прикупить со скидкой 50% вплоть до 1 июня.