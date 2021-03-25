Стратегия Total War: Rome получит ремастер-версию с «подтянутой» графикой и поддержкой разрешения 4K
Компания Sega анонсировала ремастер-версию стратегии Total War: Rome, за разработку которой изначально отвечала Creative Assembly. По случаю анонса обновлённой игры был выпущен специальный трейлер. Созданием Total War: Rome Remastered занимается уже не Creative Assembly, а студия Feral Interactive, которая ранее успела потрудиться над портированием игр от сторонних команд на мобильные устройства и macOS.
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Total War: Rome Remastered будет включать в себя не только основную игру, но и дополнения Alexander и Barbarian Invasion. Все покупатели ремастер-версии бесплатно получат оригинальную Rome: Total War Collection. Ремастер-версия стратегии обзаведётся стандартным набором улучшений: подтянутой графикой с улучшенными эффектами погоды, поддержкой высоких разрешений вплоть до 4K и ультрашироких мониторов.
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Если вас заинтересовала Total War: Rome Remastered, то у игры уже имеется собственная страничка в Steam, где её можно предзаказать за 1725 рублей. Впрочем, если у вас во владении имеется оригинальная игра, то ремастер можно прикупить со скидкой 50% вплоть до 1 июня.
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