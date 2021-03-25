Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стратегия Total War: Rome получит ремастер-версию с «подтянутой» графикой и поддержкой разрешения 4K

В Steam за игру просят 1725 рублей.
+
Ситилинк снижает цены на RTX 3060
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
6700XT в Ситилинке - смотри цену

Компания Sega анонсировала ремастер-версию стратегии Total War: Rome, за разработку которой изначально отвечала Creative Assembly. По случаю анонса обновлённой игры был выпущен специальный трейлер. Созданием Total War: Rome Remastered занимается уже не Creative Assembly, а студия Feral Interactive, которая ранее успела потрудиться над портированием игр от сторонних команд на мобильные устройства и macOS.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Total War: Rome Remastered будет включать в себя не только основную игру, но и дополнения Alexander и Barbarian Invasion. Все покупатели ремастер-версии бесплатно получат оригинальную Rome: Total War Collection. Ремастер-версия стратегии обзаведётся стандартным набором улучшений: подтянутой графикой с улучшенными эффектами погоды, поддержкой высоких разрешений вплоть до 4K и ультрашироких мониторов.

реклама

Если вас заинтересовала Total War: Rome Remastered, то у игры уже имеется собственная страничка в Steam, где её можно предзаказать за 1725 рублей. Впрочем, если у вас во владении имеется оригинальная игра, то ремастер можно прикупить со скидкой 50% вплоть до 1 июня.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

creative assembly total war rome remastered
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Стратегия Total War: Rome получит ремастер-версию с «подтянутой» графикой и поддержкой разрешения 4K
+
Начался приём предварительных заказов на долгожданную Biomutant
1
С момента выпуска первой Mac OS X прошло 20 лет
1
Релиз главного конкурента Sid Meier’s Civilization задержится до конца лета
2
Дополнение «Мифы восточных земель» для Immortals Fenyx Rising уже доступно для прохождения
+
Ветераны Blizzard из студии Frost Giant собрали почти $10 млн на производство новой стратегии в реальном времени
4

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 65
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 105
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
20 марта 2021 38
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
18 марта 2021 25
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
12 марта 2021 90

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Конец майнинга Ethereum не поможет в борьбе с дефицитом GPU - Conflux CFX догнал Эфир по доходности
158
Установка и сравнение драйверов на видеокарту (21.2.2 - GCN 4 / 461.40 - Pascal)
50
Как приставки Super Nintendo и 3DO вместе с ZX Spectrum, Dendy и Sega формировали гейминг в России
63
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: март 2021
15
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H7 Wireless
16
Распродажа – ключи на Window 10 и MS Office со скидкой до 58%
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Trinity Mini
4
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
5

Сейчас обсуждают

Inqizitor
19:00
Не покажет, побоится.
Роскомнадзор обяжет пользователей соцсетей предоставлять свои паспортные данные через Госуслуги
Inqizitor
18:59
Давай сюда свои данные, я кредит возьму.
Роскомнадзор обяжет пользователей соцсетей предоставлять свои паспортные данные через Госуслуги
Зеновий Радеонович
18:59
Будь любезен предоставить свои перс. данные на всеобщ. обозрение, не будь безответственным.
Роскомнадзор обяжет пользователей соцсетей предоставлять свои паспортные данные через Госуслуги
Dollarovich
18:59
Давно пора.
Роскомнадзор обяжет пользователей соцсетей предоставлять свои паспортные данные через Госуслуги
АМУДЕ ШТЕУД ЭЛЬБРУСОВИЧ
18:59
Строить нужно в России , у нас тут больше спецов чем пиндосии :D
Тайваньские компании, размышляющие об открытии предприятий в США, обеспокоены квалификацией местных кадров
Yolanda Tarska
18:58
А старички ретрограды во времена Win95 фапали также на MS-DOS. А реально 10тка актуальной версии самая удобная и красивая система, будет ещё лучше.
Изображение проводника Windows 10 с новыми красочными значками появилось в сети
Inqizitor
18:58
Не всегда. В 1917 году осуществили и до 1991 пользовались нормально все. Тут просто негодяев нужно вовремя пропалывать.
Роскомнадзор обяжет пользователей соцсетей предоставлять свои паспортные данные через Госуслуги
Тролль Толстый
18:58
а если хакир заграничный? или через торы-впны зашел, кому дело шить? )) тут очередной распил бюджета, не более. ну и данными хотят приторговывать, чем роскомпозор хуже тех же банкиров..
Роскомнадзор обяжет пользователей соцсетей предоставлять свои паспортные данные через Госуслуги
SlavicUnion
18:58
И сбрасывать )
В Ирландии смартфоны Samsung станут доставлять дронами
hiveliberty
18:57
А что ж вы ***дь в комментах то так надрываетесь, тогда, на тему "чьи драйвера лучше"? А тут оказывается, сравнивать это маразм... ЛОЛ
Установка и сравнение драйверов на видеокарту (21.2.2 - GCN 4 / 461.40 - Pascal)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем