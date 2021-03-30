Как и было обещано ещё несколько месяцев назад, сегодня юмористическо-сатирическая стратегия Evil Genius 2 World Domination, посвящённая обретению злыми гениями мирового господства, стала доступна для прохождения. До шестого апреля проект предлагается с 10-процентной скидкой, или за 652 рубля.

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В Evil Genius 2 World Domination на релизе доступны четыре основных злодея, каждый из которых отличается уникальным характером, стилем ведения дел и способами достижения поставленной цели. Со временем злодеев будет становиться больше, так что игроки наверняка смогут найти среди них больше подходящего под свой стиль. Местный русский злодей, к слову, традиционно для западного образа русского военачальника немного безумен, уважает только грубую силу и собирается завоевать мир железным кулаком.

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Пользовательских оценок Evil Genius 2 пока слишком мало, чтобы говорить о них всерьёз, а вот оценки от профессиональных журналистов оказались на уровне первой части — проект описан как неплохой, но довольно скучный и устаревший с точки зрения интерфейса и игровых механик.