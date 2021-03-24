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Красный Иван и компания: авторы Evil Genius 2 показали четырёх главных злодеев игры

Все — личности неординарные и харизматичные. Впрочем, как и почти все злодеи в художественных произведениях.
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Разработчики из Rebellion решили напомнить о том, что релиз Evil Genius 2 World Domination состоится уже через неделю, и подготовили по такому случаю специальный видеоролик, посвящённый четырём основным игровым злодеям. В зависимости от выбранного злодея меняется и игровой процесс, и способы достижения цели. Сама же цель у всех одна — мировое господство.

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Красный Иван предпочитает грубую силу, Эмма — интриганка, действующая скрытно и аккуратно, Залика — безумный учёный, готовая даже погубить человечество ради своих экспериментов, ну и Максимилиан — ценящий деньги выше всех благ и человеческих радостей; самый «стандартный» злодей и по совместительству персонаж с обложки.

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Evil Genius 2 выйдет 30 марта на персональных компьютерах.

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warmuza
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