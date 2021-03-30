Энтузиаст сравнил внешний вид консольных версий Cyberpunk 2077 до и после свежего патча: местами стало действительно лучше
Вчера вечером CD Projekt RED всё-таки сдержала обещание и выпустила колоссальное обновление Cyberpunk 2077 версии 1.2. Пунктов в обновлении огромное количество, и были среди них и упоминания усовершенствований в области графики. Энтузиаст, ведущий YouTube-канал ElAnalistaDeBits, решил провести наглядное видеосравнение консольных версий проекта, задействовав варианты для PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One X и Xbox Series X.
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Если говорить откровенно, то пусть и едва заметная, но разница всё же иногда присутствует: текстуры местами стали чётче, производительность подросла, игра стала работать стабильнее. Сами видеоролики весьма продолжительные, так что перед просмотром убедитесь в том, что все основные дела вы уже сделали.
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Напомним, что Cyberpunk 2077 вышла в декабре и из-за многочисленных проблем с производительностью получила очень сдержанные оценки. Кроме того, довольно быстро популярность проекта сошла на нет, и многие поклонники творчества CD Projekt RED предпочли вернуться в фэнтезийный мир The Witcher 3.
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Наконец, похоже, аналитикам придётся скорректировать свои прогнозы касательно продаж Cyberpunk 2077 за первый год: если тенденция сохранится, то ни о каких тридцати миллионах копий и речи быть не может. К слову, до 5 апреля Cyberpunk 2077 можно приобрести в Steam с 20-процентной скидкой.
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