Патч 1.2 для ролевой игры Cyberpunk 2077 уже вышел, самые нетерпеливые пользователи успели его скачать и установить, отправившись изучать просторы обновлённого Найт-Сити. По сообщениям первых исследователей, проблема с внезапным появлением полиции прямо за спиной игрока так и не была решена в полной мере. На это обратили внимание пользователи Reddit.

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Один из завсегдатаев форума опубликовал видео с демонстрацией работы обновлённой системы полиции. Игрок показал, как он совершил в Найт-Сити преступление, затем начал стоять на одном месте и вращать камерой в разные стороны. Полицейские постоянно появлялись прямо возле него.

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Ещё одним похожим видео поделился автор Forbes. Там тоже полицейские появляются прямо за спиной героя. Журналист издания заприметил также, что полицейским действительно нужно больше времени для того, чтобы настигнуть персонажа. Только вот автомобили «копам» не выдали и на этот раз — добираться до места преступления им приходится пешком.

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Напомним, в описании к патчу 1.2 имеется вот такая строчка:

значительно увеличено расстояние, на котором появляются полицейские при совершении игроком преступления.

Как это вяжется со свежим записанным геймплеем от игроков и журналистов — большой вопрос.