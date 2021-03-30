Патч 1.2 для Cyberpunk 2077 не до конца исправил проблему с полицией
Патч 1.2 для ролевой игры Cyberpunk 2077 уже вышел, самые нетерпеливые пользователи успели его скачать и установить, отправившись изучать просторы обновлённого Найт-Сити. По сообщениям первых исследователей, проблема с внезапным появлением полиции прямо за спиной игрока так и не была решена в полной мере. На это обратили внимание пользователи Reddit.
реклама
Один из завсегдатаев форума опубликовал видео с демонстрацией работы обновлённой системы полиции. Игрок показал, как он совершил в Найт-Сити преступление, затем начал стоять на одном месте и вращать камерой в разные стороны. Полицейские постоянно появлялись прямо возле него.
реклама
Ещё одним похожим видео поделился автор Forbes. Там тоже полицейские появляются прямо за спиной героя. Журналист издания заприметил также, что полицейским действительно нужно больше времени для того, чтобы настигнуть персонажа. Только вот автомобили «копам» не выдали и на этот раз — добираться до места преступления им приходится пешком.
Cyberpunk Police 2.0 pic.twitter.com/JV86BrkzXe— Paul Tassi (@PaulTassi) March 29, 2021
реклама
Напомним, в описании к патчу 1.2 имеется вот такая строчка:
- значительно увеличено расстояние, на котором появляются полицейские при совершении игроком преступления.
Как это вяжется со свежим записанным геймплеем от игроков и журналистов — большой вопрос.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила