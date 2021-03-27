Формально новая Battlefield ещё не анонсирована, но событие данное должно случиться уже совсем скоро — до конца весны. Но отдел Electronic Arts по продвижению продуктов не стал ждать и уже приступил к почтовой рассылке опросов, в которых интересуется у фанатов франшизы Battlefield по поводу возможного присутствия в будущей игре серии определённых элементов игрового процесса.

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Судя по опросу, EA совместно с DICE рассматривает возможность внедрения в Battlefield следующих геймплейных элементов:

система чертежей оружия;

боевые пропуска как с бесплатными, так и с платными «линиями» прогресса;

«эволюционирующие» карты;

условно-бесплатный режим (похоже, речь о королевской битве);

система кланов/гильдий с возможностью участия в них до ста человек.

Учитывая, что запланированная к скорому анонсу новая часть Battlefield находится уже на финишной прямой разработки, подобные опросы выглядят странными — вся функциональность на данном этапе уже должна присутствовать в игре. Возможно, частично вышеперечисленные геймплейные особенности новинки появятся в ней уже после релиза.

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Стоит отметить, что слухи о королевской битве и боевом пропуске применительно к следующей Battlefield появляются уже не первый раз: ещё в феврале инсайдер Том Хендерсон, ссылаясь на надёжные источники, упоминал наличие данной функциональности. Тогда же речь шла о масштабной разрушаемости полей боя — возможно, именно это скрывается за «эволюционирующими» картами.

В любом случае, наиболее правильным решением в данной ситуации будет дождаться официального анонса: первый месяц весны уже на излёте, ждать осталось совсем недолго.