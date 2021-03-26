Пятница — удобный день, чтобы объявить об уходе с работы. Не успел Ubisoft покинуть сценарист игр серии Assassin’s Creed Дерби Макдевит, как геймдиректор Anthem Джонатан Уорнер сообщил аналогичную весть.

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В BioWare Уорнер проработал без малого десять лет, поэтому хорошо знает нынешних сотрудников студии и уверен, что её культовые франшизы находятся в надёжных руках. Что же касается Anthem — последнего проекта Уорнера на его посту — то, видимо, он и стал причиной ухода разработчика из студии.

Напомним, что Anthem была признана полным провалом, и недавно Electronic Arts после проведения ревизии отменила её перезапуск, тем самым окончательно похоронив надежду на возрождение проекта. Впрочем, вряд ли такая надежда изначально вообще была.

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Чем теперь займётся Уорнер, сам разработчик не уточняет.