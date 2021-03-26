Ведущий сценарист Assassin’s Creed Valhalla покидает Ubisoft
Дерби Макдевит, на протяжении последних десяти лет трудившийся в качестве сценариста игр серии Assassin’s Creed и, в частности, ведущего сценариста прошлогодней «Вальгаллы», объявил об уходе со своего поста и из студии Ubisoft Montreal.
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В прощальном письме Макдевит поблагодарил всех талантливых людей, с которыми ему довелось поработать в Ubisoft. Куда теперь держит путь, Макдевит не уточнил, но, судя по тексту, оставлять игровую индустрию он не планирует и либо перейдёт в другой коллектив, либо создаст свой собственный. Остаётся только ждать официальных заявлений Макдевита.
К слову, сценарий Assassin’s Creed IV Black Flag — одной из самых тепло принятых игр этой культовой франшизы — тоже дело рук Дерби Макдевита. Именно с этого проекта и началась его карьера как ведущего сценариста серии.
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