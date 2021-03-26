Художественный руководитель Kojima Productions намекнул на скорый анонс нового проекта студии
Пока наши самостоятельно вызвавшиеся помощники из смежного нередакционного раздела воспринимают повторение как мать учения, предоставляя тем самым редакции сайта карт-бланш на аналогичное поведение, в мире появляются свежие новости. Так, например, арабское издание Al Hub провело интервью с художественным руководителем Kojima Productions Ёдзи Синкавой, в котором он уточнил, что студия готовится к «довольно скорому» анонсу своего нового проекта.
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О том, что в стенах Kojima Productions готовится некий новый проект, нам известно ещё с осени прошлого года — тогда студия Хидео Кодзимы активно искала в свои ряды новых сотрудников. Согласно прошлогоднему перечню необходимых Kojima Productions сотрудников, таинственный проект находится на очень ранних этапах развития, поэтому не совсем ясно, что именно нам собираются «довольно скоро» показать. Никакими, даже самыми незначительными подробностями Ёдзи Синкава не поделился.
Скорее всего, Синкава намекал на некий эпизодический проект, сведения о котором всплывали в Сети около года назад. Тогда сообщалось, что Kojima Productions параллельно готовит и новый «блокбастер», и небольшую игру. К сожалению, в отсутствие информации можно только строить фанатские теории, а поскольку смысла в этом немного, то лучше просто ждать официальных публикаций.
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