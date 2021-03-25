Разработчики из студии Housemarque поделились радостной новостью — их амбициозный проект Returnal отправился в печать, или, как говорят на Западе, «ушёл на золото». Данное событие означает завершение работы над проектом и уже фактический его выход на предрелизную финишную прямую. Дата выхода в таких случаях уже становится неизменной, хотя при форс-мажорных обстоятельствах «правило» могут и нарушить: недавно такой прецедент уже произошёл.

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Напомним, что Returnal представляет собой психологический хоррор от третьего лица с элементами roguelike. Мы играем за исследовательницу Селену, чей корабль приземлился на загадочной планете Атропос, откуда исходит источник сигнала «Белая тень». Дальше — интереснее: Селена натыкается на труп самой себя и осознаёт, что попала в петлю времени, из которой обязательно надо выбраться.

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С точки зрения игрового процесса петля времени реализована таким образом, что при «смерти» Селены и её возвращении на Атропос планета меняется, и локации, где раньше были пышные леса, теперь могут представлять собой безжизненные пустыни. Также в процессе прохождения можно будет наткнуться на тела Селены от других неудачливых участников прохождения. В общем, на бумаге всё довольно интересно.

А как будет на деле — узнаем 30 апреля в день выхода проекта.