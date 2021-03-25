Ветераны Blizzard из студии Frost Giant собрали почти $10 млн на производство новой стратегии в реальном времени
В октябре прошлого года ветераны Blizzard Тим Мортен и Тим Кэмпбелл объявили об учреждении компании Frost Giant Studios, задачей которой станет ни много ни мало, а возрождение былой славы жанра стратегий в реальном времени. На момент своего учреждения Frost Giant уже удалось привлечь $4,7 млн, и вот, теперь издание Forbes передаёт о втором этапе финансирования, благодаря которому общая сумма привлечённых в новую студию средств составила $9,7 млн.
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Как нетрудно догадаться, многие инвесторы верят в талант сотрудников Frost Giant, а также уверены в том, что жанр стратегий в реальном времени не умер и не разложился от безразличия общественности, а напротив — очень востребован и нужен. Так, например, Forbes стало известно, что инвесторами Frost Giant стали корейский фонд Kona Venture Partners, международная компания Global Founders Capital, сооснователь компании по производству питательных батончиков RXBAR Джаред Смит, а также игровой предприниматель Иден Чен.
Frost Giant Studios была основана, можно сказать, в знак протеста против позиции руководства Blizzard, которое не давало своим разработчикам «зелёный свет» на производство стратегий в реальном времени — жанра, игры в котором в своё время принесли компании славу и народную любовь.
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