В октябре прошлого года ветераны Blizzard Тим Мортен и Тим Кэмпбелл объявили об учреждении компании Frost Giant Studios, задачей которой станет ни много ни мало, а возрождение былой славы жанра стратегий в реальном времени. На момент своего учреждения Frost Giant уже удалось привлечь $4,7 млн, и вот, теперь издание Forbes передаёт о втором этапе финансирования, благодаря которому общая сумма привлечённых в новую студию средств составила $9,7 млн.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Как нетрудно догадаться, многие инвесторы верят в талант сотрудников Frost Giant, а также уверены в том, что жанр стратегий в реальном времени не умер и не разложился от безразличия общественности, а напротив — очень востребован и нужен. Так, например, Forbes стало известно, что инвесторами Frost Giant стали корейский фонд Kona Venture Partners, международная компания Global Founders Capital, сооснователь компании по производству питательных батончиков RXBAR Джаред Смит, а также игровой предприниматель Иден Чен.

Frost Giant Studios была основана, можно сказать, в знак протеста против позиции руководства Blizzard, которое не давало своим разработчикам «зелёный свет» на производство стратегий в реальном времени — жанра, игры в котором в своё время принесли компании славу и народную любовь.