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New Frontier Pass стал самым успешным набором дополнительного контента для Civilization VI

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Как известно, в этом месяце Firaxis выпустила для Civilization VI последнее DLC из состава сезонного пропуска New Frontier Pass. Скорее всего, на этом поддержка игры дополнительным контентом закончится, а это значит, что можно подвести некоторые итоги. Беседуя с журналистами издания PCGamesN, ведущий дизайнер дополнений к Civilization VI Антон Стренджер поведал о том, что именно New Frontier Pass стал самым успешным набором дополнительного контента для Civilization VI.

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По словам Стренджера, основной идеей при подготовке New Frontier Pass было сохранение активной аудитории Civilization VI и большее её вовлечение в игровой процесс. По итогу Стренджер с уверенностью заявляет, что замысел удался: после запуска New Frontier Pass число игроков в Civilization VI возросло на гораздо большее значение, чем после выпуска двух крупных дополнений — Rise & Fall и Gathering Storm. Для игры, которой скоро исполнится четыре с половиной года, уточняет Стренджер, это потрясающий результат. К сожалению, планами на будущее франшизы Стренджер не поделился.

С одной стороны, приступать к условной Civilization VII пока рано — ни шестая, ни даже пятая части серии ещё не исчерпали себя —, с другой же стороны, всегда есть, к чему стремиться. В одном можно быть уверенными: все полученные в ходе производства New Frontier Pass наработки и опыт будут использованы студией Firaxis в будущем.

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2k games firaxis games civilization vi
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