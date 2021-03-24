New Frontier Pass стал самым успешным набором дополнительного контента для Civilization VI
Как известно, в этом месяце Firaxis выпустила для Civilization VI последнее DLC из состава сезонного пропуска New Frontier Pass. Скорее всего, на этом поддержка игры дополнительным контентом закончится, а это значит, что можно подвести некоторые итоги. Беседуя с журналистами издания PCGamesN, ведущий дизайнер дополнений к Civilization VI Антон Стренджер поведал о том, что именно New Frontier Pass стал самым успешным набором дополнительного контента для Civilization VI.
реклама
По словам Стренджера, основной идеей при подготовке New Frontier Pass было сохранение активной аудитории Civilization VI и большее её вовлечение в игровой процесс. По итогу Стренджер с уверенностью заявляет, что замысел удался: после запуска New Frontier Pass число игроков в Civilization VI возросло на гораздо большее значение, чем после выпуска двух крупных дополнений — Rise & Fall и Gathering Storm. Для игры, которой скоро исполнится четыре с половиной года, уточняет Стренджер, это потрясающий результат. К сожалению, планами на будущее франшизы Стренджер не поделился.
С одной стороны, приступать к условной Civilization VII пока рано — ни шестая, ни даже пятая части серии ещё не исчерпали себя —, с другой же стороны, всегда есть, к чему стремиться. В одном можно быть уверенными: все полученные в ходе производства New Frontier Pass наработки и опыт будут использованы студией Firaxis в будущем.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила