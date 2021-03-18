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Короли морской торговли: Firaxis представила Португалию для Civilization VI

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На днях разработчики из Firaxis объявили о том, что последней игровой цивилизацией из состава сезонного пропуска New Frontier Pass для Civilization VI станет Португалия. Поскольку информационные поводы в современной игровой индустрии надо создавать по нескольку раз на одну и ту же тему, то публикацию геймплейных особенностей Португалии разработчики отложили на пару дней. Итак, встречаем лучшую цивилизацию для построения морской торговой империи.

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Цивилизационная способность Португалии называется «Торговый дом Индии»: международные торговые пути приносят значительно больше дохода, но отправлять их Португалия может только из прибрежных городов или же из городов с построенной гаванью. Вдобавок португальские торговцы могут сразу погружаться на воду и преодолевать бо́льшие расстояния, чем торговцы конкурирующих цивилизаций.

Уникальный боевой юнит Португалии — нау. Данный корабль заменяет каравеллу, дешевле в содержании, стартует сразу с одним повышением, а также может возвести две прибрежных фейтории.

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Плавно переходим к этим уникальным португальским инфраструктурным объектам. Фейтория представляет собой возводимое исключительно кораблём нау улучшение, которое можно построить только на побережье иностранного города. Торговые пути, направленные в город с построенной фейторией, приносят Португалии дополнительное золото и очки производства.

Есть у Португалии и второй уникальный инфраструктурный объект — школа навигации. Заменяет университет, ускоряет строительство морских юнитов, улучшает научное развитие цивилизации, а также способствует появлению великих флотоводцев.

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Правит Португалией в шестой «Циве» Жуан III, попавший в историю благодаря тому, что старался развивать страну не путём завоевателя, а путём искусного торговца. Это отражено в его уникальной лидерской способности, улучшающей поле зрения войск, а также увеличивающей лимит торговых путей после каждой встречи с иностранной цивилизацией. Кроме того, Португалия под предводительством Жуана III получает открытые границы со всеми городами-государствами.

Дополнение с Португалией и режимом зомби появится в Civilization VI уже в следующий четверг, 25 марта.

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2k games firaxis games civilization vi
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