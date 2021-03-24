Ещё свыше 13 тысяч читеров в Call of Duty Warzone получили заслуженное наказание
Разработчики из Raven Software, принимавшие непосредственное участие в производстве королевской битвы Call of Duty Warzone, наращивают темпы розыска, поимки и наказания разномастных читеров, отравляющих игровой процесс честным пользователям. Совсем недавно мы сообщали о крупной «волне» блокировок, в результате которой мощный удар «банхаммером» по черепу получили тридцать тысяч нечистых на руку пользователей, как сегодня стало известно об очередной «волне». На этот раз она затронула тринадцать тысяч любителей подключить к игре дополнительный «вспомогательный» софт.
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Судя по оптимистичному тексту от разработчиков в Twitter, борьба с читерами не заканчивается, и, рискнём предположить, наоборот — только начинается.
Получается, что на сегодняшний день общее число блокировок читеров в Call of Duty Warzone приближается к 350 тысячам. Внушительный результат, особенно, если принять во внимание тот факт, что Warzone с момента выхода этой королевской битвы прошло всего чуть больше года.
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