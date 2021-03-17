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Авторы Call of Duty Warzone заблокировали ещё тридцать тысяч читеров

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Борьба с читерами в сетевых играх, как и любая другая борьба, так или иначе заканчивается победой меча (читера), поскольку принимаемых разработчиками мер в большинстве случаев абсолютно недостаточно. Вот и создатели Call of Duty Warzone постоянно сообщают о десятках тысяч заблокированных учётных записей и обновлениях античитерской системы, но, по информации самих геймеров, свободнее дышать им отнюдь не становится.

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Как бы то ни было, сообщить об очередной «волне» блокировок надо: несколько часов назад представители Raven Software, отвечающие за PC-версию Warzone, рапортовали о тридцати тысячах блокировок. Попутно авторы также сообщили об очередном обновлении античитерской системы и пообещали, что больше сведений касательно этой темы будет опубликовано позже.

Таким образом, на сегодняшний день число блокировок читеров в Call of Duty Warzone превысило отметку в 330 тысяч. Вообще, разработчики проводят по отношению к читерам политику нулевой терпимости, но заметны ли её результаты, объективно смогут рассказать только непосредственно участники игрового процесса Warzone.

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