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id Software собирается продолжать обновлять DOOM Eternal в этом году

Но вряд ли речь идёт о сюжетных дополнениях.
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DOOM Eternal без зазрения совести можно назвать успешной и высококлассной игрой, освежившей в памяти геймеров ощущения от прохождения динамичных шутеров. Недавно разработчики завершили историю Палача Рока, выпустив дополнение The Ancient Gods Part II, а сегодня выступили с обращением и благодарностями сообществу.

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И вот здесь-то и начинается самое интересное. Под занавес обращения, в котором разработчики напомнили, что дополнение The Ancient Gods полностью создавалось «на удалёнке» и стало примером того, что не обязательно сидеть в офисе, чтобы создавать качественный продукт, продюсер проекта Марти Страттон и геймдиректор Хьюго Мартин уточнили, что в этом году DOOM Eternal ждут ещё обновления.

Чего конкретно следует ждать авторы, естественно, не уточнили, но логично предположить, что речь идёт о поддержке сетевого режима, выпуске полноценных версий игры для консолей текущего поколения и тому подобных обновлениях.

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Маловероятно, что авторы порадуют нас ещё порцией сюжетного контента, с другой стороны, важно помнить, что id Software совместно с другими коллективами Bethesda Softworks/ZeniMax Media теперь находится под крылом Microsoft, так что ресурсов у компании теперь больше, чем когда бы то ни было.

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bethesda softworks id software doom eternal
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