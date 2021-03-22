Несмотря на то, что до выхода Resident Evil Village остаётся всего полтора месяца, Capcom не особо горит желанием снабжать игровое сообщество подробностями и видеозаписями. Оно и понятно — слишком много «спойлеров» и «хайпа» могут навредить проекту и его восприятию, как это произошло с Cyberpunk 2077, однако дальше тянуть уже некуда, и в следующем месяе Capcom пообещала устроить второй показ проекта. В прошлый раз, напомним, Resident Evil Village была продемонстрирована в январе.

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Точную дату, а также содержание показа пока остаются в секрете, а сама презентация приурочена к 25-летию франшизы, так что теплится пусть и призрачная, но всё же надежда на что-то действительное интересное. Вдобавок Capcom сообщила, что и Resident Evil Village, и Resident Evil 7 выйдут на «облачной» платформе Google Stadia. Первая — в день своего релиза 7 мая, вторая уже совсем скоро — 1 апреля, и будет бесплатной для Pro-подписчиков.

Напомним, что ранее в Сети появились системные требования Resident Evil Village. Ознакомиться с ними можно здесь.