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Похоже, новая Fable создаётся на собственном движке

По крайней мере, такой вывод следует из описания вакансии студии-разработчика.
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С тех пор, как Microsoft официально подтвердила существование следующей Fable, информации о проекте фактически не поступало. А как известно, там, где молчат разработчики, в дело вступают слухи, утечки и просто описания вакансий. Сегодня речь пойдёт о последнем: внимательные посетители официального сайта студии Playground Games, которой поручили производство новой Fable, обнаружили вакансию программиста в команду её разработчиков.

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Согласно описанию вакансии, разработчики используют для новой Fable «кастомный» движок. И хотя издание-первоисточник этого инфоповода, а за ним и многие отечественные издания, заявляют, что прямым текстом в вакансии Fable не упоминается, мы же отчётливо видим там «Fable Rendering team».

Из-за полного отсутствия информации о проекте пока не представляется возможным даже сказать, как он позиционируется с точки зрения внутренней хронологии. Не исключено даже, что новинка станет перезапуском франшизы. Естественно, нет у будущей Fable даже приблизительной даты выхода. В общем, тайна, покрытая мраком, и, скорее всего, производство игры находится на совсем ранних этапах.

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