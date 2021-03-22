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Life is Strange True Colors будет находиться под защитой Denuvo

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На днях Square Enix в рамках весеннего показа игр представила общественности Life is Strange True Colors — новый проект с новой главной героиней, обладающей сверхъестественной способностью чувствовать эмоции других людей и определять причины их возникновения. Теперь же благодаря Steam-страничке Life is Strange True Colors стало известно, что новинка находится под защитой Denuvo.

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Учитывая, что современные версии Denuvo уже много месяцев не поддаются взломщикам всех мастей, можно сделать вывод, что выбор Square Enix сделала правильный. Для себя и своей прибыли, естественно.

Релиз Life is Strange True Colors состоится 10 сентября, причём сразу в полноценном виде: никакого ненужного разделения на эпизоды, как это было в предыдущих проектах франшизы, в новинке уже нет.

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