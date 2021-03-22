На днях Square Enix в рамках весеннего показа игр представила общественности Life is Strange True Colors — новый проект с новой главной героиней, обладающей сверхъестественной способностью чувствовать эмоции других людей и определять причины их возникновения. Теперь же благодаря Steam-страничке Life is Strange True Colors стало известно, что новинка находится под защитой Denuvo.

реклама

анонсы и реклама RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке -19 000р на RTX 3060 - смотри цену RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Учитывая, что современные версии Denuvo уже много месяцев не поддаются взломщикам всех мастей, можно сделать вывод, что выбор Square Enix сделала правильный. Для себя и своей прибыли, естественно.

Релиз Life is Strange True Colors состоится 10 сентября, причём сразу в полноценном виде: никакого ненужного разделения на эпизоды, как это было в предыдущих проектах франшизы, в новинке уже нет.