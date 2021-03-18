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Игры с трансляции Square Enix Presents: новая Life is Strange, Just Cause и Hitman для мобильных устройств и многое другое

Life is Strange возвращается к истокам, что радует.
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Square Enix провела специальную трансляцию с тривиальным названием Square Enix Presents, в рамках которой были показаны актуальные проекты, находящиеся под патронажем компании. Напомним, издательство анонсировало данное весеннее мероприятие неделю назад, тогда было дано обещание устроить анонс следующей Life is Strange. Собственно, с его описания мы и начнём, хотя хронологически показ игры произошёл почти в самом конце мероприятия.

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Life is Strange: True Colors — новая полноценная часть полюбившегося (в основном, из-за первого сезона) игрового сериала. По представленным роликам и скриншотам заметно, что разработчики пытаются вернуться к истокам. Главная героиня True Colors — девушка по имени Алекс. Она, как и герои предыдущих сезонов, обладает своей уникальной сверхъестественной силой.

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Застенчивая скромница способна видеть и манипулировать эмоциями других людей, а также понимать причину из возникновения. Пикантность ситуации состоит в том, что если собеседник девушки испытывает какое-то слишком сильное чувство, то Алекс им в буквальном смысле заражается. Во время анонса девелоперы очень много говорили о внимании к деталям, глубине образа Алекс и желании подарить игрокам те же эмоции, что они испытывали при прохождении первого сезона Life is Strange.

Как там получится на самом деле — узнаем 10 сентября. в день релиза. Причём, ожидать выхода новых эпизодов не придётся: девелоперы выпустят всю игру целиком, хотя разбивка на главы сохранится для атмосферности.

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Шутер Outriders от People Can Fly выходит 1 апреля и сразу же окажется в библиотеке сервиса Game Pass. На мероприятии Square Enix Presents нам показали новый атмосферный трейлер.

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Также был представлен видеролик, рассказывающий об основных особенностях проекта.

Ролик, посвящённый сборнику современной трилогии игр о Ларе Крофт — он уже в продаже на PC и консолях.

Avalanche Studios готовит для нас Just Cause: Mobile — мобильную версию экшена для iOS и Android. Релиз проекта должен случиться совсем скоро, в нём обязательно будет не только мультиплеер, но и режим одиночного прохождения.

Ещё одна мобильная игра, представленная на стриме, — Hitman Sniper Assassins. Делают её те же люди, что ранее выпустили Hitman: Sniper. Даты выхода у проекта нет, но в 2021 году он точно появится на мобильных устройствах.

Чёрная пантера — герой большого дополнения War for Wakanda для Marvel’s Avengers. Немного странно было увидеть контент по игре, активную пользовательскую базу которой можно пересчитать по пальцам двух рук. С выходом War for Wakanda в проекте появится новая локация, новые враги и многое другое.

Студия Luminous Productions, которая ранее трудилась над Final Fantasy XV, определилась с названием своей новой игры, которую ранее мы знали как Project Athia. Технологичный экшен, представленный на выставке крайне зрелищным геймплейным трейлером, получил название Forspoken.

Главную героиню зовут Фрея Холланд, внешностей ей подарила актриса Элла Балинска. Релиз Forspoken намечен на 2022 год, на PC и PlayStation 5.

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Игры с трансляции Square Enix Presents: новая Life is Strange, Just Cause и Hitman для мобильных устройств и многое другое
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