Если вы надеялись, что хотя бы на этой неделе чарт Steam порадует новым лидером, то следует вспомнить тот факт, что на днях Valheim преодолела отметку в шесть миллионов проданных копий. Естественно, эта статистика нашла своё отражение и в Steam-чарте: «выживач» от студии Iron Gate по-прежнему на коне.

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Благодаря распродаже от Rockstar в десятку «лучших» пусть ненадолго, но всё же вернулись Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2. Отечественный проект Loop Hero расположился на четвёртом месте, ну а Forza Horizon 4, появившаяся в Steam совсем недавно, «оккупировала» сразу седьмую и восьмую строчки.

В целом десятка лидеров выглядит так: