Без изменений: Valheim седьмую неделю подряд лидирует в чарте продаж Steam
Если вы надеялись, что хотя бы на этой неделе чарт Steam порадует новым лидером, то следует вспомнить тот факт, что на днях Valheim преодолела отметку в шесть миллионов проданных копий. Естественно, эта статистика нашла своё отражение и в Steam-чарте: «выживач» от студии Iron Gate по-прежнему на коне.
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Благодаря распродаже от Rockstar в десятку «лучших» пусть ненадолго, но всё же вернулись Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2. Отечественный проект Loop Hero расположился на четвёртом месте, ну а Forza Horizon 4, появившаяся в Steam совсем недавно, «оккупировала» сразу седьмую и восьмую строчки.
В целом десятка лидеров выглядит так:
- Valheim;
- Valve Index VR Kit;
- Grand Theft Auto V;
- Loop Hero;
- Counter-Strike Global Offensive — Operation Broken Fang;
- Red Dead Redemption 2;
- Forza Horizon 4;
- Forza Horizon 4 Deluxe;
- Outriders;
- Tale of Immortal (тот самый китайский проект, наконец-то получивший английское название).
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