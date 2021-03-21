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Без изменений: Valheim седьмую неделю подряд лидирует в чарте продаж Steam

Во всех аспектах поразительная стабильность.
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Если вы надеялись, что хотя бы на этой неделе чарт Steam порадует новым лидером, то следует вспомнить тот факт, что на днях Valheim преодолела отметку в шесть миллионов проданных копий. Естественно, эта статистика нашла своё отражение и в Steam-чарте: «выживач» от студии Iron Gate по-прежнему на коне.

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Благодаря распродаже от Rockstar в десятку «лучших» пусть ненадолго, но всё же вернулись Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2. Отечественный проект Loop Hero расположился на четвёртом месте, ну а Forza Horizon 4, появившаяся в Steam совсем недавно, «оккупировала» сразу седьмую и восьмую строчки.

В целом десятка лидеров выглядит так:

  • Valheim;
  • Valve Index VR Kit;
  • Grand Theft Auto V;
  • Loop Hero;
  • Counter-Strike Global Offensive — Operation Broken Fang;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Forza Horizon 4;
  • Forza Horizon 4 Deluxe;
  • Outriders;
  • Tale of Immortal (тот самый китайский проект, наконец-то получивший английское название).
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