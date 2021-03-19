Продажи «выживача» Valheim превысили отметку в 6 миллионов копий
Разработчики популярного симулятора выживания Valheim из студии Iron Gate AB похвастались новыми показателями продаж своего проекта. «Выживач» разошёлся тиражом более шести миллионов копий, а ведь ещё в начале этого месяца было только пять миллионов.
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Девелоперы в очередной раз дали понять, что трудятся изо всех сил над новым контентом для Valheim, попутно исправляя мелкие баги и недоработки. В данный момент идёт тестирование и финальная доводка первого крупного дополнения для игры, получившего название Hearth and Home. Представители Iron Gate AB показали скриншот из DLC с изображённым на нём вороном.
Valheim поступила в продажу 2 февраля нынешнего года, у проекта имеется 96% рейтинга в Steam на основании более 161 тысяч отзывов.
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