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Продажи «выживача» Valheim превысили отметку в 6 миллионов копий

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Разработчики популярного симулятора выживания Valheim из студии Iron Gate AB похвастались новыми показателями продаж своего проекта. «Выживач» разошёлся тиражом более шести миллионов копий, а ведь ещё в начале этого месяца было только пять миллионов.

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Девелоперы в очередной раз дали понять, что трудятся изо всех сил над новым контентом для Valheim, попутно исправляя мелкие баги и недоработки. В данный момент идёт тестирование и финальная доводка первого крупного дополнения для игры, получившего название Hearth and Home. Представители Iron Gate AB показали скриншот из DLC с изображённым на нём вороном.

Valheim поступила в продажу 2 февраля нынешнего года, у проекта имеется 96% рейтинга в Steam на основании более 161 тысяч отзывов.

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valheim iron gate ab
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nazgulsh
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