Будучи игрой, распространяющейся по условно-бесплатной модели, королевская битва Call of Duty Warzone зарабатывает деньги на своё содержание и колоссальные бонусы руководству Activision Blizzard посредством продажи внутриигровых «косметических» элементов. За время существования игры этой «косметики» уже скопилось огромное количество, поэтому энтузиасты решили подсчитать, во сколько игроку обойдётся покупка всего, что есть во внутриигровом магазине.

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Сумма получилась внушительная: всего в магазине Warzone представлено 3 431 «лотов», объединённых в специальные наборы, коих на данный момент насчитывается 707 штук. Покупка всех наборов обойдётся игроку в 788 700 очков игры, которые приобретаются за реальные деньги по цене в $100 за 10 000 очков плюс 3 000 бонусных очков. Таким образом, чтобы получить полную коллекцию «косметики», игроку придётся 60,669 раз (округляем до 61) потратить по $100, ну или суммарно $6 066,9.

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Стоит напомнить, что ценники отличаются в зависимости от региона. Как сообщают геймеры, в России десять тысяч очков (плюс три тысячи бонусом) обходятся в 8 999 рублей. Получается, что полный набор «косметики» в Warzone для россиянина обойдётся почти в 550 тысяч рублей.