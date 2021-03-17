Глава Activision Blizzard Бобби Котик получит $200 млн в качестве премии
Несоразмерность труда и его оплаты в отношении топ-менеджмента различных корпораций постоянно будоражит умы и сердца рабочего класса. Вот и инвестиционная группа CtW, узнавшая о том, что руководитель холдинга Activision Blizzard Бобби Котик получит в качестве премии двести миллионов долларов, была, мягко говоря, обескуражена.
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Согласно договору с Activision Blizzard, Бобби Котик как руководитель имеет право на премию за повышение акционерной стоимости компании. В прошлом году Activision Blizzard, как и все остальные представители игровой индустрии, наблюдала рекордный рост прибыли и повышение стоимости акций, но предельно очевидно, что главную роль в этом результате сыграл отнюдь не Котик, а сложившаяся эпидемиологическая обстановка, из-за чего видеоигры стали для людей одним из немногих доступных развлечений.
Вот и группа CtW, выносящая на суд общественности факты о многомиллионных выплатах топ-менеджерам компаний, считает, что столь огромная премия Котику выглядит несправедливой, поскольку успех Activision Blizzard в уходящем финансовом году связан далеко не только с правильными и эффективными решениями со стороны руководства холдинга.
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Всё это выглядит особенно некрасиво, если вспомнить, что Activision Blizzard сократила полсотни сотрудников киберспортивного подразделения, пусть и выплатив им выходные пособия на три месяца вперёд и оплатив медицинскую страховку на год вперёд.
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