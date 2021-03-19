Версия The Evil Within для Xbox Game Pass обладает рядом полезных улучшений
Похоже, Microsoft всерьёз заботится о качестве добавляемых в свой подписной сервис Xbox Game Pass игр и даже вежливо предлагает разработчикам уделить дополнительное время на улучшение своих продуктов. Так недавно произошло с NieR Automata, и вот, история повторяется с The Evil Within.
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Как передают игроки, добравшиеся до The Evil Within после того, как Game Pass пополнился двадцатью проектами от Bethesda Softworks, версия этого хоррора для подписного сервиса заметно в лучшую сторону отличается от вышедшего в далёком 2014 году оригинала.
Так, например, в версии The Evil Within для Xbox Game Pass присутствует возможность включить режим вида от первого лица, возможность снизить тряску камеры, функция настройки поля зрения, режим прохождения с бесконечными патронами, а персонаж может дольше бежать на базовом параметре выносливости. Кроме того, сообщается о том, что данная версия игры работает стабильнее и плавнее оригинала.
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Перекочуют ли эти изменения в стандартную PC-версию The Evil Wthin, пока неизвестно, но логично было бы предположить, что да.
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