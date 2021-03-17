Activision Blizzard уволила несколько десятков сотрудников, занимавшихся проведением киберспортивных мероприятий
Быть может, пандемия и вызванные ею меры карантина и самоизоляции во многих так называемых развитых странах и привели к росту прибыли у разработчиков игр, но сегмент киберспортивных состязаний понёс колоссальный ущерб: собираться в залах нельзя, выступать не перед кем, смысла в подобных мероприятиях — мизер. Вот Activision Blizzard и решила оптимизировать расходы, освободив от своих должностей пятьдесят сотрудников, занимавшихся в компании проведением различных оффлайн-мероприятий, в том числе киберспортивных состязаний.
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Activision Blizzard уточняет, что как и многие другие сектора экономики, связанные с «живой» работой с большими количествами людей, киберспортивное направление должно было «адаптироваться» под нынешние реалии. Тем не менее, холдинг по-прежнему считает киберспорт «вживую» важной частью своей деятельности, поэтому вернётся к проведению таких матчей как только это станет безопасно с санитарно-эпидемиологической точки зрения.
Просто так никто никого «на мороз» выгонять не будет: как стало известно изданию Bloomberg, холдинг выплатит уволенным сотрудникам как минимум трёхмесячное выходное пособие, обеспечит поддержку при дальнейшем трудоустройстве, продлит медицинскую страховку на год, а также предоставит подарочные карты для покупок в Battle.net на сумму в двести долларов. В общем, неплохая компенсация, всем бы такую.
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