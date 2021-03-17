Быть может, пандемия и вызванные ею меры карантина и самоизоляции во многих так называемых развитых странах и привели к росту прибыли у разработчиков игр, но сегмент киберспортивных состязаний понёс колоссальный ущерб: собираться в залах нельзя, выступать не перед кем, смысла в подобных мероприятиях — мизер. Вот Activision Blizzard и решила оптимизировать расходы, освободив от своих должностей пятьдесят сотрудников, занимавшихся в компании проведением различных оффлайн-мероприятий, в том числе киберспортивных состязаний.

реклама

анонсы и реклама 3090 в продаже - смотри цены Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Activision Blizzard уточняет, что как и многие другие сектора экономики, связанные с «живой» работой с большими количествами людей, киберспортивное направление должно было «адаптироваться» под нынешние реалии. Тем не менее, холдинг по-прежнему считает киберспорт «вживую» важной частью своей деятельности, поэтому вернётся к проведению таких матчей как только это станет безопасно с санитарно-эпидемиологической точки зрения.

Просто так никто никого «на мороз» выгонять не будет: как стало известно изданию Bloomberg, холдинг выплатит уволенным сотрудникам как минимум трёхмесячное выходное пособие, обеспечит поддержку при дальнейшем трудоустройстве, продлит медицинскую страховку на год, а также предоставит подарочные карты для покупок в Battle.net на сумму в двести долларов. В общем, неплохая компенсация, всем бы такую.