Полноценный трейлер и дата выхода второй части дополнения The Ancient Gods к DOOM Eternal
Как и было обещано несколькими днями ранее, сегодня Bethesda совместно с id Software опубликовали полноценный трейлер второй части сюжетного дополнения The Ancient Gods для боевика DOOM Eternal. Более того, сегодня же разработчики огласили и точную дату выхода дополнения: история Палача Рока завершится уже завтра, 18 марта.
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По сюжету, нам предстоит собрать разрозненные части армии Стражей, чтобы с её помощью осадить последнюю цитадель ада и сразиться с Тёмным Владыкой. Проиграть в этой битве нельзя, ведь на кону судьба вселенной.
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Таким образом, вторая часть дополнения выйдет незадолго до первой годовщины с момента выхода DOOM Eternal. Достойный и нужный подарок.
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