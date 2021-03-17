Завтра Rainbow Six Siege станет бесплатной на целую неделю
Несколько часов назад в популярном сетевом боевике Rainbow Six Siege стартовала новая «операция», которую нарекли Crimson Heist. Её главным нововведением стал аргентинский оперативник Flores, который до приглашения в отряд Rainbow промышлял высококлассными грабежами богатеньких аргентинцев и продажей награбленного имущества под прикрытием продавца фаст-фуда в фургончике.
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В составе команды Rainbow, впрочем, Flores в первую очередь будет использовать своего самодельного дрона-подрывника, предназначенного для разрушения препятствий. В качестве основного оружия Flores использует винтовки AR-33 и SR-25 вкупе с пистолетом ГШ-18. Помимо нового бойца вместе с операцией Crimson Heist в Rainbow Six Siege появилась переработанная карта «Граница», новое дополнительное оружие, а также масса исправлений и улучшений в плане баланса.
На этом вступление заканчивается, и переходим к основной теме заметки — временно бесплатному доступу к Rainbow Six Siege. Приурочен он именно к старту операции Crimson Heist, стартует завтра, 18 марта, и продлится ровно неделю — до 25 марта. Также важно напомнить, что Rainbow Six Siege участвует в распродаже в Steam, где вплоть до 29 марта будет предлагаться с внушительной 60-процентной скидкой.
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