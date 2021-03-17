В Steam проходит крупная распродажа игр от Ubisoft со скидками до 80 %
Valve и Ubisoft решили обрадовать геймеров и объявили о проведении в Steam крупной распродажи игр французского издательства. Распродажа действительно крупная, и в ней принимают участие все основные (и не очень) франшизы и отдельные проекты Ubisoft. Точнее, те проекты, которые ещё выходили в Steam и не стали эксклюзивами Epic Games Store и Ubisoft Store, так что не рассчитывайте в рамках данной акции на самые современные игры Ubisoft, такие, как Assassin’s Creed Valhalla и Anno 1800.
реклама
По традиции, мы в рамках данного материала перечислим несколько наиболее субъективно интересных предложений:
- Rainbow Six Siege за 331 рубль (скидка 60 %);
- Assassin’s Creed IV Black Flag за 273 рубля (скидка 67 %);
- Far Cry 5 за 499 рублей (скидка 80 %);
- The Crew 2 за 415 рублей (скидка 80 %);
- South Park The Stick of Truth за 312 рублей (скидка 75 %).
Несмотря на то, что Valve описывает данную распродажу как «Midweek», то есть, посреди недели, она продлится почти две недели — до 29 марта включительно. Так что времени на принятие решения у игроков предостаточно.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила