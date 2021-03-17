Valve и Ubisoft решили обрадовать геймеров и объявили о проведении в Steam крупной распродажи игр французского издательства. Распродажа действительно крупная, и в ней принимают участие все основные (и не очень) франшизы и отдельные проекты Ubisoft. Точнее, те проекты, которые ещё выходили в Steam и не стали эксклюзивами Epic Games Store и Ubisoft Store, так что не рассчитывайте в рамках данной акции на самые современные игры Ubisoft, такие, как Assassin’s Creed Valhalla и Anno 1800.

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По традиции, мы в рамках данного материала перечислим несколько наиболее субъективно интересных предложений:

Rainbow Six Siege за 331 рубль (скидка 60 %);

Assassin’s Creed IV Black Flag за 273 рубля (скидка 67 %);

Far Cry 5 за 499 рублей (скидка 80 %);

The Crew 2 за 415 рублей (скидка 80 %);

South Park The Stick of Truth за 312 рублей (скидка 75 %).

Несмотря на то, что Valve описывает данную распродажу как «Midweek», то есть, посреди недели, она продлится почти две недели — до 29 марта включительно. Так что времени на принятие решения у игроков предостаточно.