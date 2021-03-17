В стратегии Crusader Kings III начались бесплатные выходные по случаю выхода «скандинавского» дополнения
Разработчики Crusader Kings III запустили акцию «бесплатные выходные», в рамках которой познакомиться с игрой можно совершенно бесплатно и принять решение о дальнейшей покупке. В Steam стратегия будет доступна для ознакомительного скачивания вплоть до 21 марта. Такая щедрость со стороны Paradox Development Studio обусловлена релизом дополнения Northern Lords, о котором мы писали совсем недавно. К тому же, основной клиент Crusader Kings III был обновлён до версии 1.3 — в общем, поводов хватает.
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Northern Lords целиком и полностью посвящено теме викингов, контента припасено не так уж и мало. Вот список:
- Королевства скандинавских первооткрывателей: персонажи-викинги могут покидать свои дома и уводить войска в чужие земли, чтобы основать свои королевства.
- Йомсвикинги и Воительницы: скандинавские святые воины и стойкие «служительницы щитов» берутся за оружие, вставая на защиту игрока, а в это же время персонажи-поэты могут сочинить язвительные куплеты и романтические увертюры.
- Новый контент, посвящённый скандинавской культуре: особое наследование в отношении скандинавских династий, испытания боем и многочисленные новые события для создания дополнительного колорита.
- Новое визуальное обрамление и музыка: оригинальное оформление и музыка для улучшения игрового опыта.
- Многое другое: берсерки, миссионеры, рунические камни и так далее.
Подробное про дополнение Northern Lords для Crusader Kings III можно прочитать на специальной страничке в Steam. Стоит оно целых 175 рублей.
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