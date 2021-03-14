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Тепло принятая публикой стратегия Crusader Kings III на днях получит первое DLC

Оно будет посвящено северным регионам Европы.
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Стратегия Crusader Kings III, тепло принятая как простыми игроками, так и профильной прессой, в скором времени получит первое дополнение. DLC под названием Northern Lords Flavor Pack должно выйти уже на следующей неделе, 16 марта. Оно будет включать в себя дополнительный контент, связанный с северными регионами Европы.

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Набор дополнительных виртуальных вещей планируется более чем стандартный: новые события, решения, модели и арты. По случаю скорого выпуска Northern Lords Flavor Pack разработчики из Paradox Development Studio подготовили и выпустили коротенький обзорный трейлер.

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Стратегия Crusader Kings III поступила в продажу 1 сентября 2020 года, проект имеет 93% рейтинга в Steam на основании более 33 тысяч рецензий.

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paradox development crusader kings iii northern lords flavor pack
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